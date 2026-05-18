El corte de carne que es ideal para preparar a la parrilla y se consigue a menos de $7.500

Los cortes de carne vacuna tuvieron un fuerte aumento en sus precios, lo que provoca una pronunciada caída en el consumo y que millones de familias deban repensar sus consumos para ahorrar dinero sin resignar sabor. Ante este contexto, el pechito de cerdo gana adeptos en una economía muy compleja.

Se trata de una de las piezas más elegidas por su precio, por ser una carne magra y muy versátil debido a que puede prepararse en múltiples recetas, tanto al horno, la parrilla o para cocciones lentas.

Esta pieza puede conseguirse a aproximadamente $7500 si se aprovechan los descuentos y promociones vigentes en carnicerías. Tomando de ejemplo a Cuenta DNI, ofrece de lunes a viernes un 20 % de descuento y un tope de reintegro de 5 mil pesos por persona y por semana.

Al momento de su cocción, es una pieza muy jugosa debido a que cuentan con capas de grasa entrelazadas en los huesos de las costillas y una manta de grasa externa, que es clave para su sabor y textura.

Los beneficios de consumir pechito de cerdo

Incorporar el pechito de cerdo a una dieta cotidiana puede aportar todos los aminoácidos esenciales que requiere el cuerpo para poder desarrollar o reparar masa muscular por su alta calidad proteica.

Es una fuente muy importante de vitaminas (principalmente del componente B, como B1 o tiamina) y otros minerales claves para el cuerpo, como lo son el zinc, selenio y el hierro, lo que permite fortalecer el sistema inmunológico.

Además, estos consumos en una dieta variada permiten favorecer la salud cardiovascular, reducir la fatiga y aportar energía. Se los considera una fuente muy importante de potasio y sodio.