"Esa es mi favorita": la confesión de Rodrigo De Paul sobre una canción de Tini que hizo explotar las redes

Rodrigo De Paul volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez lejos de una cancha de fútbol. El mediocampista de la Selección argentina protagonizó un momento viral durante su participación en el ciclo de YouTube "Lo del Pollo", donde dejó en claro su fanatismo por las canciones de Tini Stoessel y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Además de destacarse como una de las figuras más importantes del fútbol argentino actual, De Paul suele captar la atención por su carisma, su espontaneidad y la relación mediática que mantiene con la cantante y actriz. Cada aparición pública de la pareja despierta interés entre los fanáticos y esta vez no fue la excepción.

Rodrigo De Paul aceptó el desafío y sorprendió con su conocimiento de las canciones de Tini

Durante una nueva edición del ciclo conducido por Joaquín "Pollo" Álvarez, el futbolista participó de un juego para completar letras de canciones pertenecientes a la discografía de La Triple T.

Con la camiseta de entrenamiento de la Selección argentina y su característico look platinado, el exjugador de Racing se mostró relajado, divertido y dispuesto a aceptar el desafío frente a cámara.

El conductor fue quien lanzó las primeras consignas y comenzó con uno de los temas más conocidos de la artista. Aunque el volante dudó algunos segundos, terminó completando correctamente la frase y celebró entre risas junto al conductor.

El momento viral con "Cupido" que explotó en redes

Uno de los pasajes más comentados del video llegó cuando apareció el hit "Cupido". Frente a la consigna, el campeón del mundo respondió sin errores: "Cupido tiró la flecha y la c...", frase que pronunció entre carcajadas y aplausos de los presentes.

Ese fragmento rápidamente comenzó a circular en X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios compartieron el clip y reaccionaron al entusiasmo del futbolista con las canciones de su pareja.

Más adelante, el juego continuó con "Miénteme", la exitosa colaboración entre Tini Stoessel y Maria Becerra. Allí el desafío se volvió un poco más complicado y, aunque Rodrigo arrancó confiado, terminó equivocándose en una parte de la letra, situación que generó un divertido intercambio con el conductor del programa.

El ida y vuelta relajado entre ambos dejó en evidencia la complicidad del momento y confirmó que De Paul sigue muy de cerca la carrera musical de Tini.

"Esa es mi favorita": la frase que revolucionó a los fanáticos

Sin dudas, el momento que más repercusión tuvo ocurrió cuando apareció la canción "Ayer llovió en Buenos Aires". Antes de completar la letra, Rodrigo De Paul lanzó una frase espontánea que enloqueció a los seguidores: "Esa es mi favorita".

Después de esa confesión, el jugador continuó recitando versos del tema sin equivocarse y provocó una verdadera explosión en redes sociales.

La escena no tardó en viralizarse y los fanáticos comenzaron a multiplicar el video en distintas plataformas, destacando tanto el fanatismo del futbolista por Tini Stoessel como la naturalidad con la que se mostró durante toda la entrevista.

Las redes sociales reaccionaron al instante

Las imágenes del desafío musical se expandieron rápidamente y generaron miles de comentarios entre usuarios y fanáticos de la pareja.

Muchos destacaron el conocimiento que Rodrigo De Paul tiene sobre la discografía de Tini, mientras otros resaltaron la química y complicidad que ambos transmiten incluso en situaciones cotidianas.

En pocas horas, el clip se convirtió en tema de conversación entre cuentas de espectáculos y seguidores de los artistas, consolidando una vez más el enorme impacto que generan juntos tanto en el mundo de la música como en el deporte.

Un video que volvió a unir música, fútbol y redes sociales

La participación de Rodrigo De Paul en "Lo del Pollo" terminó transformándose en uno de los momentos virales del día. Entre risas, canciones y confesiones inesperadas, el futbolista mostró una faceta relajada y cercana que volvió a conquistar a los usuarios en redes sociales.

Con apenas unos minutos frente a cámara, alcanzó para que los fanáticos explotaran de ternura, humor y comentarios alrededor de una pareja que sigue dando que hablar en cada aparición pública.