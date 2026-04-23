Golazo de De Paul en la victoria del Inter Miami de Messi, que sigue cerca de la punta en la MLS

Lo que cuesta, vale. Es que el Inter Miami de Lionel Messi tuvo que esperar hasta los minutos finales del encuentro para llevarse una victoria clave ante Real Salt Lake para impornerse como visitante por 2-0 y seguir cerca de la punta en la Conferencia Este de la MLS. Y Rodrigo De Paul, con un golazo, fue quien abrió el camino.

El partido se tornó intenso pero con pocas situaciones. El local presionaba en salida y se mostraba seguro en defensa. Sin embargo, una vez más, la jerarquía de "Las Garzas" le permitiría sumar tres puntos muy valiosos. El entrenador Guillermo Hoyos mandó a la cancha a Luis Suárez y con el doble nueve comenzó a inclinar la cancha.

Pero no fueron sus delanteros sino De Paul quien abrió el marcador con un soberbio remate a colocar desde afuera del área, a diez10 minutos del final. En la siguiente acción, apareció el implacable Suárez, quien fue el que sentenció el resultado con un zurdazo también al ángulo.

Si bien esta vez no pudo convertir, Messi continúa mostrando un gran nivel. Vale recordar que venía de recibir el premio al mejor jugador de la fecha pasada por segunda vez en esta temporada y acumula siete tantos en la misma cantidad de partidos en la MLS, situándose a dos anotaciones de Petar Musa (Dallas), máximo artillero del certamen con nueve gritos.

Con esta victoria como visitante, Inter Miami está en el segundo lugar de la Conferencia Este con 18 puntos, a uno del líder Nashville (19).