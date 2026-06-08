Predijo el campeón de los últimos 4 mundiales y confirmó quién ganará la Copa del Mundo 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, comenzaron a multiplicarse los pronósticos sobre qué selección levantará la Copa del Mundo el próximo 19 de julio. Entre todas las predicciones, una de las que más repercusión genera cada cuatro años es la de EA Sports, la compañía creadora del videojuego de fútbol más popular del planeta.

Esta vez, la simulación realizada por la empresa arrojó un resultado que ya está dando que hablar: España sería la selección que se consagrará campeona del mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

El antecedente que convierte a la predicción en una certeza

Lo que vuelve particularmente llamativa la proyección de EA Sports es su historial reciente. La compañía acertó el campeón de los últimos cuatro Mundiales disputados.

Antes de Sudáfrica 2010, la simulación había señalado a España como futura campeona. Meses después, el equipo dirigido por Vicente del Bosque conquistó el primer Mundial de su historia tras derrotar a Países Bajos con el recordado gol de Andrés Iniesta en la final.

Cuatro años más tarde, de cara a Brasil 2014, la predicción apuntó a Alemania. La selección alemana terminó levantando la copa gracias al gol de Mario Götze en la final frente a Argentina.

La racha continuó en Rusia 2018, cuando EA Sports anticipó el título de Francia. El equipo de Didier Deschamps cumplió con el pronóstico y venció a Croacia para quedarse con el trofeo.

La última coincidencia llegó en Qatar 2022. Antes del comienzo del torneo, la empresa había elegido a Argentina como campeona del mundo. Finalmente, la Selección dirigida por Lionel Scaloni derrotó a Francia en una final histórica y consiguió su tercera estrella de la mano de Lionel Messi.

Con esos antecedentes, la nueva predicción no pasó inadvertida. Desde la compañía acompañaron el resultado con un mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos: "Hemos predicho cuatro seguidas. Ahora hemos vuelto a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón?".

Más allá de que se trata de una simulación basada en datos y estadísticas, el hecho de haber acertado los últimos cuatro campeones consecutivos convirtió a la predicción de EA Sports en una de las más esperadas antes de cada Copa del Mundo.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en España para comprobar si la racha continúa o si, esta vez, la inteligencia artificial de los videojuegos se equivoca.