Mundial 2026: día, horario y rival para el debut de Tim Payne, el jugador viral de Nueva Zelanda

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, uno de los jugadores más renombrado en las redes sociales, en los días previos a la competencia, es el neozelandés Tim Payne, el defensor de la Selección de Oceanía, quien pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido a convertirse en una de las figuras virales.

La loca historia comenzó cuando un influencer argentino Valentín Scarsini, conocido en las redes como "Elscarso", lanzó una curiosa campaña para encontrar al jugador menos popular entre todos los convocados a la Copa del Mundo para transformarlo en una celebridad. El elegido fue Payne, lateral derecho de 32 años, que juega en Wellington Phoenix y que, hasta hace pocos días, contaba con menos de 5.000 seguidores en Instagram.

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La iniciativa explotó en cuestión de horas. Miles de usuarios comenzaron a seguir al futbolista neozelandés y a comentar sus publicaciones. El crecimiento fue tan vertiginoso que Payne superó los cuatro millones de fanáticos y se convirtió en una de las historias más llamativas del fútbol internacional en la antesala del torneo.

Recordemos que Nueva Zelanda integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán y el debut será el 15 de junio frente al representantivo iraní, a las 22 hora de nuestro país. Luego enfrentará a Egipto el 21 de junio y cerrará la fase de grupos contra Bélgica, el 27 de junio.

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Todo indica que el dueño de los flashes será titular en los tres compromisos y llega al torneo en el momento de mayor exposición mediática de toda su carrera.

Mientras Nueva Zelanda intentará ganar por primera vez en un torneo FIFA millones de aficionados alrededor del planeta seguirán de cerca a un jugador que, en apenas unos días, pasó del anonimato a convertirse en uno de los personajes más populares de la Copa del Mundo 2026.