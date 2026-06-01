La lista de futbolistas que podrían irse de River tras las explosivas declaraciones de Stefano Di Carlo

En un fútbol argentino que transita constantemente entre vaivenes, ahora River saldrá a vender futbolistas. Después de que el anterior presidente Millonario, Jorge Brito, y su sucesor Stefano Di Carlo hayan gastado muchísimos millones de dólares en la compra de jugadores por pedidos explícitos de Marcelo Gallardo, la entidad de Núñez pone en la vidriera a muchísimos protagonistas, unos meses después de la salida del Muñeco de la Banda.

Las palabras del titular de la entidad no pasaron desapercibidos en las últimas horas y la renovación del plantel está a la vuelta de la esquina. Por eso Di Carlo le encomendó al director deportivo Pablo Longoria y al mánager Enzo Francescoli la reducción del grupo, por lo que habrá un éxodo masivo de protagonistas.

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En diálogo con 'ESPN', el propio Stefano afirmó que se viene un mercado de pases agresivo en el cual habrá entre 14 y 15 bajas, algunas de ellas serán por ventas, otras por cesiones a préstamo y también habrá algunos contratos que rescindir.

De esta manera, en River buscarán trabajar con un plantel corto, con 20 jugadores de elite, y por eso deberán marcharse algunos jugadores. Ante este panorama, las especulaciones y la danza de nombres ya comenzó a funcionar.

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QUIÉNES SERÍAN LOS JUGADORES QUE PODRÍAN DEJAR RIVER

El caso más emblemático será el del colombiano Kevin Castaño, quien llegó a Núñez a cambio de 14 millones de dólares y, ahora, su cotización ha bajado considerablemente de la mano de sus pocas participaciones. Otro de los 'caprichos' del Muñeco fue Maximiliano Salas: el delantero salió de Racing en medio de una tremenda novela y por él se pagaron 8 millones de dólares, y en este mercado de pases buscará ser negociado.

En tanto, el chileno Paulo Díaz podría salir de River con el pase en su poder y así el club se quitaría de encima un contrato alto, sobre todo si se tiene en cuenta que casi no jugó en este semestre. En una situación idéntica está el defensor Germán Pezzella.

Entre los jugadores que mostraron bajo rendimiento y podrían dejar el Millonario figurarían Giuliano Galoppo, Lautaro Rivero y Fabricio Bustos. En ese mismo casillero aparecería Ian Subiabre, que tendría una mayor consideración por tratarse de un chico surgido en las divisiones inferiores.

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En tanto, hay otros casos de jugadores que no tuvieron muchas oportunidades en este primer semestre y podrían salir: Santiago Lencina, el repatriado arquero Ezequiel Centurión y Maximiliano Meza. Mientras tanto, el paraguayo Matías Galarza Fonda, quien quedó signado como el culpable en aquella eliminación del Clausura 2025 ante la Academia, regresará de su préstamo en Atlanta United pero no será tenido en cuenta. Y la situación del ecuatoriano Kendry Páez es peculiar y será un tema complicado para la dirigencia de la Banda: llegó en enero de 2026 como la incorporación rutilante y casi ni jugó. Además, en el último tramo del ciclo Coudet alternó entre el banco de suplentes y quedarse fuera de la nómina de convocados y Chelsea -el dueño de su pase- tiene la posibilidad de repatriarlo cada seis meses.

Por último, dos casos difíciles y que estarán en el foco durante todo este mercado de pases son los de Juanfer Quintero y Franco Armani, dos hombres de envergadura en la historia de River y quienes correrían de atrás en la consideración del Chacho Coudet.