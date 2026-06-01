Carlos Quinteros destrozó a Almirón tras su polémica salida de Rosario Central y se convirtió en refuerzo de Deportivo Riestra

No anduvo con vueltas. Carlos Quintana anunció su salida de Rosario Central tras la eliminación por la Copa Argentina, apuntó duramente contra Jorge Almirón y, no conforme con esa fuertísima declaración, ya consiguió club de cara a la segunda parte del año. Para sorpresa de todos, fue presentado como nuevo refuerzo de Deportivo Riestra

Si bien este domingo el Canalla perdió 3-0 con Estudiantes y quedó afuera de la competición federal, es una realidad que en el último tiempo Quintana casi no sumó minutos. De hecho, sin ir más lejos, pasó de ser un titular indiscutido y referente del plantel a no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Con ese panorama sobre la mesa, decidió irse del conjunto con colores azul y amarillo.

El gesto de Fideo Di María con los hinchas de Rosario Central tras la decepcionante actuación ante Estudiantes por la Copa Argentina

En una entrevista exclusiva con Cadena3, el zaguero central rompió el silencio. "Más que nada me voy por el técnico", sentenció el defensor sin titubear al respecto. Inmediatamente después, redobló la apuesta y manifestó: "No tuvimos ninguna discusión ni pelea, lo que pasó fue que futbolísticamente no me sentí cómodo, me fue dañando y me sentí menos valorizado", sostuvo.

Estudiantes fue muy superior, goleó a Rosario Central y pasó a los octavos de final de la Copa Argentina

Apenas unos instantes después de que se dieran a conocer esas declaraciones, Quintana fue presentado como nuevo refuerzo de Deportivo Riestra. Como flamante incorporación en este mercado de pases, llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2027, por lo que tiene convenio por un año y medio por delante y comenzará la pretemporada en los próximos días.