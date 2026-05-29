Atención, San Lorenzo: se postergó el partido ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina

Tras la temprana y dura eliminación de la Copa Sudamericana, San Lorenzo se estaba preparando para su duelo ante Deportivo Riestra, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, con el que iba a cerrar el semestre.

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Pero los planes del Ciclón cambiaron este viernes, cuando se anunció que el partido frente al Malevo, pautado desde hace casi dos semanas para el sábado 6 de junio, fue postergado.

La noticia fue anunciada por la organización del certamen federal y ahora el compromiso no tiene fecha, hora ni tampoco sede confirmada.

Sin embargo, el Cuervo compartió un comunicado a través de sus redes sociales en el que reconoció haber pedido el aplazamiento del cotejo para "antes del inicio del próximo torneo".

El partido por Copa Argentina entre San Lorenzo y Riestra programado para el próximo miércoles fue postergado para antes del inicio del próximo torneo. Esto se resolvió luego de una presentación realizada por el club donde se solicitó a los organizadores realizar el encuentro en... https://t.co/HkUX5LAzna — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 29, 2026

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Cabe recordar que el ganador de este cruce se medirá frente a Gimnasia de La Plata en los octavos de final.