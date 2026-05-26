San Lorenzo perdió con Recoleta y se quedó afuera de la Copa Sudamericana de manera insólita

Por la última fecha del Grupo D, San Lorenzo cayó 1-0 frente a Recoleta FC y se quedó afuera de la Copa Sudamericana 2026.

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Una catástrofe era lo que tenía que pasar y lo que le sucedió al Ciclón esta noche en el Nuevo Gasómetro.

Es que, desde el vamos, arrancó el día como puntero y, si bien necesitaba ganar, el partido lo fue llevando a solamente precisar de un punto para pasar, pero ni eso consiguió.

El partido, naturalmente, lo arrancó mejor. Dominó la posesión y tuvo las chances más claras durante la mayor parte del primer tiempo. Sin embargo, quedó mal parado en una jugada y, tras un contraataque letal, Allan Wlk configuró el 1-0 a los 37 minutos.

A sabiendas de que Santos le ganaba bien a Deportivo Cuenca, los dirigidos por Gustavo Álvarez iniciaron la aventura en búsqueda de la igualdad.

No obstante, pese a que se plantó en campo rival y movió la pelota, al Cuervo le costó crear situaciones claras. Las pocas que tuvo, de hecho, terminaron con grandes respuestas del arquero Nelson Ferreira y toda la defensa guaraní.

El tiempo pasó y la ilusión se fue apagando. Para colmo de males, el combinado amarillo tuvo la chance de conseguir el 2-0 en la última jugada de la noche, pero Orlando Gill se repuso y atajó el penal que él mismo había cometido.

Concretamente, lo de San Lorenzo rozó el papelón y es un fracaso estrepitoso porque, al dejar escapar todas las chances que se le presentaron, ahora pena por la eliminación.

Ahora, deberá reinventarse de cara a un segundo semestre en el que estará obligado a subir la vara que hoy tiene cerca del suelo.

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Gol de Recoleta

¡GOOOL DE RECOLETA!



El equipo paraguayo salió de contra y Allan Wlk anotó el 1-0 ante San Lorenzo.



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Gill atajó un penal en la última