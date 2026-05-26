Gustavo Costas mandó otro mensaje tras su salida de Racing y adelantó qué pasará con su futuro

Ya pasaron algunos días, pero la salida de Gustavo Costas de Racing todavía sigue dejando mucha tela para cortar.

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En ese marco, y para desmentir algunos rumores, el ídolo de la Academia reapareció con un mensaje en redes sociales y aclaró que hará en el futuro cercano.

"Ante diferentes versiones que circulan sobre mi persona, quiero aclarar que no es mi intención actual dedicarme a la política del club", comenzó.

Sin embargo, el estratega continuó y adelantó que no dudará en participar de actividades con los hinchas.

"Siempre que un hincha de Racing me invite a compartir un momento con mi gente, ahí estaré. Lo hice siempre y lo seguiré haciendo", completó.

Por otra parte, adelantó que buscará otro "proyecto deportivo" para su trayectoria como entrenador y reveló que rechazó varias ofertas mientras estaba en funciones.

"Estos últimos meses recibí ofertas laborales, las cuales rechacé inmediatamente porque estaba donde quería estar. A Racing le dediqué toda mi vida desde el lugar que me tocó", sentenció.

Además, Costas le mandó buenos deseos al plantel y se despidió con una frase que habla del amor que tiene por Racing y su gente.

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"Lo que más quiero es que este grupo de jugadores pueda lograr los objetivos que nos quedaron pendientes en este 2026. De Racing desde la cuna hasta mi último aliento. Gracias al hincha por todo el cariño que me hace llegar. 'Solo vos y yo comprendemos este amor", concluyó.