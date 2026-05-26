El sorprendente candidato que tiene en la mira Diego Milito para reemplazar a Gustavo Costas como técnico de Racing

Con la salida de Gustavo Costas confirmada, ya empezaron conocerse los entrenadores que Diego Milito y Sebastián Saja tienen en mente para asumir como nuevo entrenador de Racing. Más allá de los candidatos y nombres que se viene mencionando y que son del gusto de la dirigencia, en las últimas horas sonó uno que hizo mucho ruido en las últimas horas. ¿De quién se trata? De Rodolfo Arruabarrena.

Según informó el sitio Racing de Alma, desde el club se comunicaron con el agente del Vasco para saber cómo está su situación y ver si era una opción posible a analizar. El entrenador está sin trabajo desde comienzo de 2025 y tiene muchas ganas de volver a dirigir.

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Sus últimos años estuvieron ligados a varios equipos de Medio Oriente y actualmente está viviendo en España. Por eso el primer contacto de la dirigencia tuvo más que ver con si era viable o o no, aunque no se llegó a hablar de números ni de proyectos.

Además del sondeo de la dirigencia de la Academia, Arruabarena cuenta con otra propuesta del fútbol árabe. Mientras tanto, luego de este primer contacto, si avanzan por él, podría darle prioridad en caso de que el proyecto deportivo también lo convenza.

El Vaco Arruaberrana aparece como el principal candidato para reemplazar a Gustavo Costas como técnico de Racing.

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El Vasco es un técnico que cumple con varios requisitos que Diego Milito para el nuevo entrenador de Racing. Como hablamos, la edad es la que el presidente pretende. A eso se le suma el profesionalismo y un estilo de juego de pelota por el piso, juntar pases y demás. Pero lo fundamental, además, es que es un entrenador que la da mucha importancia y lugar a las Inferiores.

Hay que recordar también que el Vasco Arruabarrena ya fue parte de una lista de entrenadores para ocupar el cargo de Racing. Eso ocurrió a mediados de 2014 y en ese momento también tenía que ver Diego Milito, aunque no tomaba fuertes decisiones. Víctor Blanco era el presidente y fiinalmente se terminó decidiendo por Diego Cocca, que le dio el título seis meses más tarde.



