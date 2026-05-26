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El Como se ilusiona con retener a Nico Paz: "Hablaremos con Real Madrid"

Nico Paz tendría intenciones de seguir por un año más en el Como, pero el Real Madrid cuenta con la posibilidad de repatriarlo.

 En medio de los rumores de una vuelta de Nico Paz a Real Madrid y después de una gran temporada en el Como, en la que lo llevó a clasificarse por primera vez en su historia a la Champions League, el argentino querría jugar el certamen europeo con el equipo italiano. 

El Merengue cuenta con una cláusula de 9 millones de euros para repatriar al mediocampista, a comparación de los 65 millones con los que lo cotizan en Transfermarkt. 

Todo parece indicar que la efectivizarían, pero, según Sky Sport, Paz quiere jugar un año más en el Como.

Su entrenador, Cesc Fábregas, se refirió a la continuidad del volante: "Se nota lo mucho que le importa a Nico. Ya veremos qué pasa; hablaremos con el Real Madrid, pero estoy tranquilo".

El argentino jugó 40 partidos en esta temporada, en la que tuvo 21 participaciones directas en goles (13 tantos y 8 asistencias).

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