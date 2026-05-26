San Lorenzo hace magia para intentar quedarse con Rodrigo Auzmendi

Rodrigo Auzmendi indudablemente le rindió a San Lorenzo de Almagro y por eso quiere asegurárselo y ahora negocia con Querétaro para ejecutar la opción de compra del delantero de 25 años, aunque no sea por el monto que en princpio habían arreglado.

El delantero, que metió seis goles en 14 partidos, ya superó los números que había logrado en toda su etapa en Banfield y se transformó en una esperanza de cara al futuro, ya que pasó a ser uno de los elementos fundamentales de Gustavo Álvarez.

"Me pude adaptar bastante rápido, el mercado de pases fue algo extraño pero yo quería estar en San Lorenzo. Estoy muy feliz en el club, mi idea es terminar el año acá y poder llegar a un acuerdo para continuar", expresó en una entrevista con DSports.

Otro factor que pesó en la consideración del cuerpo técnico fue la conexión futbolística que desarrolló con Alexis Cuello, con quien formó una sociedad letal a pesar que no fue acompañado del todo por sus compañeros.

La operación tiene una cláusula de cuatro millones de dólares, pero San Lorenzo ya le avisó a Querétaro que si bien quiere al delantero, no llega a ese monto.

Igualmente todo el proceso no será para nada fácil ya que mantiene un conflicto abierto con Banfield, luego de considerarse libre por una deuda salarial al no llegar a un acuerdo por las condiciones ofrecidas del Taladro.

Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas los próximos días, ya que se van a tener que resolver varias cuestiones para que se cierre la operación.