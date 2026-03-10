Rodrigo Auzmendi jugará en San Lorenzo: cómo se resolvió la novela del mercado de pases

Después de varios días de negociaciones y conflictos, Rodrigo Auzmendi finalmente jugará en San Lorenzo de Almagro. El delantero de 25 años llegará al "Ciclón" a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra de 4 millones de dólares, procedente de Querétaro de México, club dueño de su pase.

La operación puso fin a una de las novelas más extensas del mercado de pases, que involucró a Banfield, Lanús y hasta Boca, además del conjunto mexicano.

El origen del conflicto entre Banfield y Querétaro

La historia comenzó con una situación económica pendiente entre Banfield y Querétaro. El club argentino mantenía una deuda cercana al millón de dólares por la compra de Martín Río, que nunca fue saldada.

Ante este escenario, el conjunto mexicano decidió condonar la deuda a cambio del pase de Rodrigo Auzmendi, atacante que se había destacado en el "Taladro".

Sin embargo, al no contar con cupo de extranjeros disponible, Querétaro se vio obligado a buscarle un nuevo destino a préstamo.

El pase frustrado a Lanús

En medio de las negociaciones, Lanús apareció como uno de los principales interesados en el delantero, sobre todo tras la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense por cerca de 10 millones de dólares.

El "Granate" incluso había programado la revisión médica del jugador para el pasado lunes, con el objetivo de cerrar su incorporación.

Pero el pase terminó frustrándose debido a la tensión generada por el cruce entre clubes del Sur del conurbano, algo que no cayó bien en el entorno de Banfield.

El representante del futbolista, Martín Palma, expresó su malestar por la situación. "Banfield está en su derecho de no venderlo a Querétaro para que no vaya a Lanús. Nos molesta el manoseo de rechazar la oferta de Boca, presionar para que vaya a Rosario Central y ahora esto. El que fue a buscar a Querétaro fue Banfield, ellos nos meten en este lío y después no aceptan", afirmó.

San Lorenzo aprovechó la oportunidad

Con el pase a Lanús descartado, San Lorenzo avanzó rápidamente y llegó a un acuerdo con Querétaro para quedarse con el delantero.

De esta manera, Rodrigo Auzmendi se convertirá en el séptimo refuerzo del Ciclón en este mercado de pases.

Antes de su llegada, el club de Boedo ya había incorporado a Mauricio Cardillo (libre desde Independiente Rivadavia de Mendoza), Gregorio Rodríguez (préstamo de Melgar), Mathías De Ritis (libre de Peñarol), Gonzalo Abrego (préstamo de Godoy Cruz de Mendoza), Luciano Vietto (libre de Racing Club de Avellaneda) y Guzmán Corujo (libre de Deportivo Cali).

Ahora, el delantero buscará sumar minutos y potenciar el ataque azulgrana en la próxima temporada.