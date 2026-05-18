La interna de la barra del Inter Miami que hizo estallar a Lionel Messi y reaccionar a Rodrigo De Paul

La franquicia del fútbol estadounidense que enamoró a Lionel Messi, cautivó a Rodrigo De Paul, a tal punto que dejó el Atlético Madrid, y a muchísimos futbolistas argentinos más, tiene problemas internos en su barra. Sí, algo que, desde estos lares, jamás hubiésemos imaginado, también sucede en la MLS y es una situación que sorprendió a Lio, que reaccionó de mala manera a un cantito que bajó de las tribunas en el último triunfo ante Portland Timbers.

En el triunfo del domingo por la noche, el Inter Miami se afianzó en el segundo lugar de la Conferencia Este del certamen estadounidense y todo debía ser una fiesta. Pero en el Nu Stadium ocurrió algo atípico, cuestión que despertó el enojo del astro argentino y capitán de Las Garzas: un grupo de hinchas llamado 'La Familia' interrumpió el festejo con un canto, bien argento, que se escuchó en el campo de juego: "Jugadores... respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada".

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Ante eso, tanto Lionel como De Paul tuvieron algunos gestos que denotaron cierto malestar al escuchar esas frases que bajaban desde las tribunas.

%uD83E%uDD2C%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 RODRIGO DE PAUL PIDIÓ ALIENTO Y SE SEÑALÓ EL ESCUDO DE INTER MIAMI. pic.twitter.com/waPS5DkbBF https://t.co/YeUmKmze6V — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 18, 2026

Luego, con el correr de las horas, se conoció que el reclamo no fue espontáneo. Es que 'La Familia' había prometido, durante la semana, hacer una especie de huelga durante el partido porque consideraban que había cierto desinterés de los jugadores.

%u203C%uFE0F%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Lionel Messi les pidió a sus compañeros QUE NO VAYAN A SALUDAR luego del canto de la "barra" del Inter Miami. pic.twitter.com/l8PYa35WtP https://t.co/K67QoHCh8U — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 18, 2026

Messi escuchó la canción, miró hacia el sector de donde provenía y respondió sin palabras pero con gestos que no dejaron dudas. Primero levantó la mano y preguntó "qué les pasa". Después hizo una enérgica señal para negar la situación. Y para cerrar, se giró hacia los otros tres costados del estadio y levantó los brazos saludando afectuosamente al resto del público, marcando una diferencia clara entre quienes reclamaban y el resto de los fanáticos, que se había decidido a alentar.

Ya en tiempo adicional, De Paul, para no ser menos, aprovechó un córner para pedir el aliento de la gente. En medio de esa curiosa situación para el fútbol de Estados Unidos, se tocó la estrella del escudo y señaló a todos sus compañeros, lo que generó la ovación de la gente.

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LOS DICHOS DE LOS LÍDERES DE LA FAMILIA, LA BARRA DEL INTER MIAMI





"Estamos aquí, trabajamos como locos, hacemos todo lo que podemos hacer. Esperamos un poquito de gratitud", explicó Tata, uno de sus máximos integrantes, en un video compartido en las redes sociales.

Mientras tanto, Cachito, el argentino que estuvo al frente de la barra del Inter Miami desde los primeros pasos del club en la MLS (allá por 2018), apuntó sin filtros contra 'La Familia': "Me parece una idiotez. Encima, cuando sale Suárez por atrás, lo aplauden y le piden fotos. Flaco, o está todo bien o está todo mal", apuntó.

Y luego fue más lejos: "Lamentablemente se llenó de boludos. Los que estábamos antes, cuando arrancamos con el Inter, nos corrieron de lado, se llenó de tarados y estos son los resultados" . Es por ello que no se quedó callado y señaló a la dirigencia como responsable: "Ellos lo permitieron. Pero en esta estoy con Messi, con Suárez, con Rodrigo. La única verdad es la realidad, se llenó de boludos la cancha".