La curiosa respuesta de Javier Mascherano sobre Lionel Messi tras su inesperada salida del Inter Miami

Javier Mascherano rompió el silencio. Casi un mes después de su renuncia al Inter Miami, el entrenador reapareció en un evento en México y periodistas locales le preguntaron por Lionel Messi. La respuesta fue corta: "Siempre se ve bien". Palabras que llegan semanas después de una salida que estuvo lejos de ser tranquila.

La salida del argentino de Las Garzas, a mediados de abril, fue presentada oficialmente como una decisión por "razones personales", pero según reveló The Athletic, el trasfondo fue más turbulento.

El detonante habría sido una discusión en el vestuario tras el empate del fin de semana previo a la renuncia, en un clima de malestar instalado desde la eliminación en octavos de la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville SC.

Más allá de Messi, Mascherano también se mostró optimista sobre las chances de la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Ojalá pueda repetir el campeonato, es lo que todos los argentinos deseamos. Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas."

Sobre su futuro, no cerró la puerta a dirigir en la Liga MX: "Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? Es una liga competitiva con buenos jugadores, equipos fuertes y partidos entretenidos."