El DT que dirigirá a Lionel Messi en el Inter Miami y reemplazará a Javier Mascherano

Javier Mascherano irrumpió en la escena del fútbol mundial y sorprendió al presentar su renuncia como DT de Inter Miami, el equipo que tiene a Lionel Messi, el último capitán campeón del Mundo, justo en los meses previos al inicio del Mundial 2026.

El entrenador argentino confirmó que no seguirá en el puesto por "motivos personales" y Las Garzas se vio obligado a buscarle un reemplazante para continuar su andar por la MLS.

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Es por ello que como medida transitoria, el conjunto de la Florida determinó que el argentino Ángel Guillermo Hoyos asumirá el cargo de director técnico del primer equipo para los próximos partidos.

Hoyos tiene una dilatada carrera en clubes como Argentina, México, Chile, Bolivia (fue seleccionador nacional), Grecia y Chipre, además trabajó en el desarrollo del fútbol formativo (estuvo en el Barcelona).

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Desde su llegada al fútbol estadounidense, Hoyos se desempeñó como director deportivo en el elenco Rosa. A la vez, Alberto Marrero lo sustituirá en esa función y tendrá la tarea de encontrar un nuevo DT para el plantel profesional.

Las Garzas visitará el sábado a Colorado, el miércoles jugará ante Real Salt Lake y recién el 25 de abril jugará como local ante New England.