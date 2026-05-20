¿Compañero de Lionel Messi?: la figura internacional que suena como refuerzo del Inter Miami

El Inter Miami compite por los primeros lugares en la Conferencia Este de la MLS. El equipo de Lionel Messi lucha por defender el título conquistado en 2025.

Pensando en reforzar el plantel de cara al segundo semestre, varios son los nombres apuntado al mercado de pases de junio.

Entre las figuras de mayor renombre que salieron a la luz en las últimas horas se encuentra la de Casemiro.

Según informó el periodista de talkSPORT Ben Jacobs, Inter Miami está cerca de cerrar un acuerdo para abrochar la llegada del mediocampista central de 34 años en condición de libre, tras la finalización de su vínculo con el Manchester United.

La Garzas son "optimistas" de que el traspaso del futbolista, incluido por Carlo Ancelotti en el corte final para el Mundial 2026 con Brasil, pueda desembarcar y rechazar intereses de otros clubes de la MLS como Los Ángeles Galaxy.