Dos ex jugadores de Independiente fueron detenidos tras pelearse y armar un escándalo con la policía

Un verdadero escándalo protagonizaron dos ex jugadores de Independiente. Facundo Parra (38 años) y Hernán Fredes (39), quienes coincidieron en su paso por el club de Avellaneda entre 2010 y 2014, fueron detenidos este martes en el barrio porteño de Núñez. ¿El motivo? El personal de la Policía de la Ciudad los arrestó luego de que intentaran llevarse por la fuerza el vehículo que les habían retenido durante un control de rutina.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 18, en el puesto policial ubicado sobre la avenida del Libertador, justo debajo de la avenida General Paz, donde debieron frenar la Ford Ranger azul en la que circulaban para un control policial. Luego de comprobar la documentación, los agentes determinaron que la camioneta se encontraba en infracción, y fue retenida en el playón del lugar.

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Parra y Fredes se retiraron del lugar, pero más tarde regresaron con otro juego de llaves del vehículo e intentaron llevárselo por la fuerza. Uno de los involucrados trató de poner en marcha la camioneta, que se encontraba a la espera de la grúa. El primero de ellos fue hospitalizado por una lesión en uno de sus brazos, producto del forcejeo con los efectivos.

Facundo Parra y Hernán Fredes fueron detenidos tras pelearse por la policía en su intento de recuperar su camioneta.

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A la espera de la audiencia imputativa, fuentes policiales confirmaron a Infobae que Parra y Fredes permanecen alojados en el Centro de Admisión y Derivación Norte de la Policía de la Ciudad. El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte, que los imputó por resistencia y desobediencia a la autoridad.

Luego de su etapa como futbolistas, Parra y Fredes, que juntos fueron campeones de la Copa Sudamericana 2010 con Independiente, fundaron a inicios de año Footlife, una agencia de representación de jugadores.