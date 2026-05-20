Detuvieron a dos exfutbolistas de Independiente por intentar llevarse por la fuerza una camioneta retenida

Los exfutbolistas de Independiente Facundo Parra y Hernán Fredes fueron detenidos en el barrio porteño de Núñez luego de intentar recuperar por la fuerza una camioneta que les habían retenido en un control de tránsito.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 18:00 en el retén de la Policía de la Ciudad ubicado sobre la avenida del Libertador, debajo de la avenida General Paz. Tras ser obligados a dejar su vehículo por infracciones en la documentación, los exjugadores regresaron con un duplicado de llaves e ingresaron de manera intempestiva al playón policial para intentar encender el rodado y escapar.

La camioneta secuestrada por la cual se inició el conflicto.

El episodio se inició como un procedimiento de rutina implementado por la División Patrulla Control de Accesos en el límite norte de la Capital Federal. Los agentes detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger de color azul en la que se trasladaban los dos deportistas.

Al solicitar las credenciales correspondientes para circular, los efectivos policiales constataron que la documentación presentaba anomalías graves que impedían que el vehículo continuara su trayecto.

Ante las irregularidades detectadas, la autoridad policial dispuso el secuestro inmediato del rodado, el cual quedó estacionado en el playón del puesto a la espera de la llegada de una grúa de acarreo.

Acataron la orden, pero luego se rebelaron

Los ex campeones de la Copa Sudamericana con el club de Avellaneda acataron inicialmente la orden, firmaron las actas de infracción correspondientes y se retiraron del lugar a pie de forma pacífica.

Sin embargo, la situación cambió por completo minutos más tarde, cuando ambos hombres regresaron al puesto policial con un segundo juego de llaves de la camioneta. De acuerdo con el reporte de las fuerzas de seguridad, los implicados vulneraron el perímetro del playón de manera intempestiva y desobedecieron de forma directa la orden de detenerse de los oficiales a cargo de la custodia del predio.

Uno de los involucrados logró ingresar al habitáculo de la Ford Ranger con la intención de encender el motor y dar a la fuga antes del arribo del servicio de remolque. Al registrarse la irrupción violenta y la flagrante resistencia a la autoridad, el personal de la Policía de la Ciudad redujo rápidamente a los dos exfutbolistas y procedió a su detención formal, quedando ambos a disposición de la Justicia.