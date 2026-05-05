Búsqueda de Nahuá: detuvieron a José Codazzi, abogado que intervino en el caso por la desaparición de Loan

José Codazzi, abogado del caso Loan Peña, fue detenido en el marco de la causa por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, el nene de 6 años oriundo de Esquina, provincia de Corrientes, cuya búsqueda motivó la activación de la Alerta Sofía.

Fuentes policiales precisaron que el arresto se produjo luego de que el letrado admitiera que trasladó en camioneta desde Esquina hasta la localidad de San Isidro, del departamento de Goya, al chico de 6 años y al padre del menor, Josías Santos Regis, ciudadano brasileño que permanece prófugo tras un hecho de violencia con arma de fuego.

La declaración de Codazzi generó un giro en la investigación, que desde hace días mantiene en alerta a fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

Además, derivó en un importante despliegue policial encabezado por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), Javier Gustavo Mosquera, consignaron los voceros a medios locales.

Bajo custodia de la Policía de Corrientes, el abogado fue trasladado desde su domicilio en Esquina hasta San Isidro, con el fin de realizar una reconstrucción del recorrido.

Los investigadores buscaban en la mañana de este martes precisar el punto exacto donde habrían sido dejados, con el obejtivo de reorientar los rastrillajes en las inmediaciones del paraje La Tercera.

El letrado había quedado en la mira de la pesquisa tras un análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad, que captaron a Santos Regis llegando a la propiedad vinculada al abogado la noche de la desaparición.

El momento en el que Codazzi recoge a Josías Santos Regis y al nena de 6 años

En el marco de la investigación, se decomisó la camioneta de Codazzi, la que será peritada en busca de rastros biológicos y otras evidencias que verifiquen si el vehículo fue utilizado para facilitar la eventual fuga del ciudadano brasileño.