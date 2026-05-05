El desesperado pedido de la mamá de Nahuá Riquelme: "Está en juego la vida de un niño"

La desaparición de Nahuá Riquelme, de 6 años, sacude a la ciudad de Esquina, en la provincia de Corrientes, y mantiene en vilo a todo el país. Su madre, Mariana, habló con medios locales y reconstruyó las horas previas al escape en un relato marcado por el miedo y el hostigamiento permanente.

Según explicó la mujer, el padre del pequeño lo retiró de su domicilio al mediodía del domingo con el pretexto de almorzar juntos y salir a pescar. Lo que parecía una salida habitual se convirtió en una pesadilla cuando, entrada la noche, "El Brasilero" comenzó a hostigarla por teléfono.

"No vivía tranquila, tenía tiempos que él estaba tranquilo y otros tiempos que me hostigaba, que me perseguía", relató Mariana. Al no recibir respuesta, el hombre se presentó de manera violenta en el domicilio del Barrio Manzini, sobre calle Pujol al 1900, donde ella se encontraba reunida con amigos.

El disparo y la fuga con el nene

Alrededor de las 21:30 del domingo, Josias Santos Regis mantuvo una discusión con uno de los presentes y disparó con un arma de fuego, hiriendo a un hombre de 47 años. La víctima fue trasladada de urgencia y, según informaron las autoridades provinciales, se encuentra fuera de peligro.

En medio del caos, el sospechoso huyó en una camioneta Amarok llevándose consigo a Nahuá. La investigación quedó encuadrada bajo la figura de tentativa de homicidio y la hipótesis de violencia vicaria, mientras se activaba de inmediato la Alerta Sofía.

El pedido desesperado de Mariana

Con la voz quebrada, la madre lanzó un llamado urgente a la Justicia: "Está en juego la vida de un niño. Necesito que sea rápido, que la Justicia actúe rápido, que no me pongan trabas".

Y agregó, en referencia al paradero de su hijo: "Tengo miedo de que se lo lleve lejos".

Nahuá tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros y tez blanca. Quienes tengan información sobre su paradero o el de Josias Santos Regis pueden comunicarse de forma gratuita y anónima al 134, al 911 en la capital provincial o al 101 en el interior de Corrientes.