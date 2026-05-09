Violento choque múltiple en General Paz: tránsito limitado y caos vehicular

Un choque múltiple tuvo lugar en la mañana de este sábado entre un taxi y tres autos: el hecho ocurrió sobre la avenida General Paz a la altura de la avenida San Martín, en el barrio de Villa Devoto.

Fuentes policiales informaron que el siniestro se registró pasadas las 6 del sábado, cuando cuatro rodados fueron protagonistas de un siniestro cuya causa todavía se desconoce, aunque en el momento del episodio había una cortina de agua que caía, por lo que la calzada estaba resbaladiza.

Producto del múltiple choque, dos carriles de la avenida General Paz (con sentido al Río de la Plata) estaban cortados y personal policial pedía a los conductores que aminoren la velocidad a esa altura para evitar otros siniestros.

En tanto, se confirmó que el taxi llevaba pasajeros y que no hubo necesidad de trasladar personas a algún nosocomio, por lo que no hubo heridos por el episodio.

Otro choque más temprano

Por otra parte, horas antes se produjo otro choque en la misma avenida, pero a la altura de Albarellos, lo cual condicionó también el tránsito en la mañana del sábado.

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