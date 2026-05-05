Se quedó dormido al volante y provocó un choque múltiple en Retiro: un herido y tres autos destrozados

La madrugada del martes arrancó accidentada en el barrio porteño de Retiro, en donde tres vehículos se vieron involucrados en un terrible accidente en la bajada de la autopista Illia, en dirección al centro de la ciudad.

Según fuentes investigativas, el conductor de un Peugeot que se quedó dormido y ocasionó el impacto tras chocar por detrás a Renault Sandero a la altura de la avenida 9 de julio y Arroyo, y por el hecho también resultó afectado un Volkswagen Gol.

El auto causante del siniestro, ocurrido a las 5.15 de este martes, sería de una aplicación (que venía con un pasajero), y supuestamente al quedarse dormido, impactó contra los otros rodados, que estaban esperando el cambio de semáforo.

Un herido al Hospital Rivadavia





En tanto, en el Volkswagen Gol gris sufrió un fuerte impacto en la zona trasera, su conductor resultó herido y fue derivado al hospital Rivadavia. Además, otras cuatro personas fueron atendidas por el SAME pero no requirieron de un traslado a un nosocomio.

Las autoridades, incluyendo la Policía de la Ciudad y el SAME, se encuentran realizando un operativo en la escena del accidente, donde se dispuso una reducción de calzada en un dos carriles para facilitar las labores de rescate y limpieza.

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