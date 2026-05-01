Triple choque, vuelco y milagro sobre la Autopista 25 de Mayo: "Estaba re mamado"

Un inicio de feriado que casi termina en tragedia. En las primeras horas de este viernes 1 de mayo, la Autopista 25 de Mayo se convirtió en el escenario de un siniestro vial cinematográfico que, de milagro, no se cobró vidas. El choque, que involucró a un micro de larga distancia y dos vehículos particulares, ocurrió a la altura de la avenida Del Barco Centenera, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Según los testimonios recolectados en el lugar por un móvil de Crónica, el episodio comenzó cuando una camioneta Fiat Fiorino blanca, que circulaba a alta velocidad y realizando maniobras de zigzag, embistió por detrás a un Renault Clio azul.

Triple choque en la Autopista 25 de Mayo.

El impacto fue tan violento que el auto particular dio varios trompos sobre la cinta asfáltica, quedando en sentido contrario a la circulación y terminó impactando contra un micro de larga distancia que se trasladaba por el carril lento.

"No me dio ni tiempo a reaccionar, me puso de atrás y me dio vuelta. Quedé de frente al colectivo", relató conmovido el conductor del Clio, quien acababa de buscar a su pareja del trabajo.

La indignación de los presentes estalló al ver bajar al conductor de la Fiorino, que terminó volcada sobre el asfalto. Según las víctimas y testigos, el hombre estaba descalzo y presentaba signos evidentes de ebriedad.

"Bajó descalzo y estaba re mamado, en pedo. Me podría haber matado", sentenció la víctima del Clio mientras exigía que la policía le realizara el test de alcoholemia de forma inmediata.

Dentro de la camioneta utilitaria se divisó una botella con un líquido color uva, lo que reforzó las sospechas de que el sujeto venía consumiendo alcohol al volante.

A pesar de la espectacularidad del choque y de que el SAME Aéreo tuvo que intervenir en el lugar, no se registraron heridos de gravedad.

El accidente causó un embotellamiento kilométrico en el sentido a Liniers. Con dos carriles reducidos, miles de automovilistas que intentaban salir de la Ciudad para aprovechar el fin de semana largo quedaron atrapados en una fila interminable.

En el operativo trabajan Bomberos, personal de AUSA y agentes de la Policía de la Ciudad, quienes realizan las pericias para determinar las responsabilidades legales de este choque que pudo ser mucho peor.