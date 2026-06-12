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Viernes, 12 de junio de 2026

Choque en cadena con cinco vehículos involucrados en Quilmes Oeste

Como consecuencia del choque, un motociclista sufrió lesiones en uno de sus tobillos.

Redacción FMQ
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Un importante accidente de tránsito se registró este jueves en la intersección de Pasco y Donato Álvarez, donde una colisión en cadena involucró a cinco vehículos y generó un amplio operativo de emergencia en la zona.

Tras el siniestro, se dio intervención a los Bomberos Voluntarios de Bernal para colaborar con las tareas de asistencia y prevención. En el lugar también trabajaron efectivos policiales y personal de seguridad, con la presencia de un móvil de Quilmes y dos móviles provenientes de Lomas de Zamora.

Como consecuencia del choque, un motociclista sufrió lesiones en uno de sus tobillos. Personal del SAME asistió a la víctima en el lugar y posteriormente inició su traslado a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva y la atención correspondiente.

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