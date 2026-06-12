Choque en cadena con cinco vehículos involucrados en Quilmes Oeste

Un importante accidente de tránsito se registró este jueves en la intersección de Pasco y Donato Álvarez, donde una colisión en cadena involucró a cinco vehículos y generó un amplio operativo de emergencia en la zona.



Tras el siniestro, se dio intervención a los Bomberos Voluntarios de Bernal para colaborar con las tareas de asistencia y prevención. En el lugar también trabajaron efectivos policiales y personal de seguridad, con la presencia de un móvil de Quilmes y dos móviles provenientes de Lomas de Zamora.

Como consecuencia del choque, un motociclista sufrió lesiones en uno de sus tobillos. Personal del SAME asistió a la víctima en el lugar y posteriormente inició su traslado a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva y la atención correspondiente.