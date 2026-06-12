Choque en cadena con cinco vehículos involucrados en Quilmes Oeste
Como consecuencia del choque, un motociclista sufrió lesiones en uno de sus tobillos.
Un importante accidente de tránsito se registró este jueves en la intersección de Pasco y Donato Álvarez, donde una colisión en cadena involucró a cinco vehículos y generó un amplio operativo de emergencia en la zona.
Tras el siniestro, se dio intervención a los Bomberos Voluntarios de Bernal para colaborar con las tareas de asistencia y prevención. En el lugar también trabajaron efectivos policiales y personal de seguridad, con la presencia de un móvil de Quilmes y dos móviles provenientes de Lomas de Zamora.
Como consecuencia del choque, un motociclista sufrió lesiones en uno de sus tobillos. Personal del SAME asistió a la víctima en el lugar y posteriormente inició su traslado a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva y la atención correspondiente.