Perdió el control de su vehículo y chocó contra un auto estacionado

Una distracción a una presunta alta velocidad causó un fuerte choque entre dos autos en Liniers, de los cuales uno estaba estacionado.

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que el siniestro ocurrió antes de las 6 de este viernes, en el cruce de las calles Oliden y García de Cossio del mencionado barrio porteño.

Si bien la causa del accidente es investigada por la policía, los indicios muestran que el joven conductor que transitaba a bordo de un Kia Soul negro por la calle Oliden, circulaba a una velocidad mayor de la permitida cuando eludió a un rodado que estaba estacionado pero impactó contra un Volkswagen Gold azul que estaba unos metros más adelante.

Como consecuencia del choque, se activó el airbag del rodado que causó la colisión, que también tuvo destrozos en la parte izquierda delantera, en tanto, el auto estacionado fue movido unos metros del lugar y fue afectado en la parte trasera derecha.

Por el choque no hubo heridos y se le realizó el control de alcoholemia al conductor del Kia, aunque su resultado al igual que su identidad se desconoce por el momento.

"Nos advirtieron de la situación a las 6 de la mañana cuando estábamos durmiendo, y un vecino nos tocó el timbre por la patente del auto y sabía donde vivimos. Estamos a 100 metros porque no había lugar para estacionar y lo hicimos donde ocurrió el choque", precisó el dueño del automóvil estacionado a Crónica.

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