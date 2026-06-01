Murió el cantante de una popular banda de cumbia tras chocar con un camión cisterna

El ambiente de la música está de luto tras la muerte de Elías Morel, líder de la banda El Sabor de la Cumbia. El cantante falleció en un trágico accidente en la autopista que une Rosario con Santa Fe, tras chocar contra la parte trasera de un camión cisterna.

El siniestro ocurrió este domingo 31 de mayo por la mañana, a la altura del kilómetro 141,5, en la mano con sentido hacia la ciudad de Santa Fe. El hecho tuvo lugar en jurisdicción de Sauce Viejo, a pocos metros de la zona de peaje y del área de countries.

Morel viajaba solo a bordo de una combi cuando, por motivos que todavía se investigan, el vehículo colisionó por alcance contra la parte trasera de un camión cisterna que estaba detenido sobre la banquina.

A raíz del fuerte impacto, el músico quedó atrapado entre los restos del vehículo. Al arribar al lugar, el personal de emergencias constató que el cantante ya había muerto en el acto.

Confirmada la identidad del cuerpo como la de Morel, reconocido referente de la movida tropical santafesina, la noticia generó una rápida conmoción entre colegas, seguidores y vecinos de la zona.

Operativo de emergencia por carga peligrosa

El camión cisterna involucrado en el choque transportaba gas, según distintas versiones oficiales se trataría de gas licuado, propano o butano. Ante esa situación, las autoridades activaron de inmediato un protocolo especial por el riesgo que implicaba la carga.

En el lugar trabajaron bomberos y personal de seguridad vial en un amplio operativo preventivo. La prioridad fue controlar cualquier posible fuga y asegurar la zona.

Así quedó el vehículo del cantante tras el choque (Facebook/Cristian Andres Ruiz).

Como medida de precaución, el tránsito quedó interrumpido en ambos sentidos durante varias horas. Además, se dispusieron desvíos en los accesos cercanos a Coronda y Sauce Viejo para evitar riesgos mayores.

Dolor por la muerte del cantante: así lo despidieron familiares y amigos





La muerte de Elías Morel generó una fuerte repercusión en redes sociales apenas se conoció la identidad de la víctima. El impacto se reflejó de inmediato entre seguidores y colegas del ambiente tropical.

El músico era muy querido dentro de la escena de la cumbia santafesina. Desde la cuenta oficial de la banda y distintos referentes del género comenzaron a publicarse mensajes de despedida y condolencias para su familia.

Elías Morel, el cantante que murió en el accidente de la autopista Rosario-Santa Fe.

Entre los mensajes, un allegado destacó su costado solidario: "Siempre estuviste ayudando con tu granito de arena a los merenderos y comedores. Seguro que nos volveremos a encontrar".

Otro colega lo recordó con mucha emoción: "Se nos fue una persona hermosa, de esas que pasan y dejan alegría, que ni bien conocés ya te hacés amigo, de las que siempre están apoyando a quien lo necesite. Se nos fue un guerrero".

Así despidieron a Elías Morel desde la banda de cumbia que lo tenía como líder (Facebook/ Emiliano Gisbert).

Desde otra banda de cumbia de la zona también hubo palabras de despedida: "El grupo La Mentirosa se une a esta desgracia para despedir a un amigo y colega. Te llevaste el sabor de la cumbia al cielo, hoy los ángeles bailan y cantan tus canciones".

Finalmente, una amiga del músico expresó: "Aunque tenías mucho para dar, Dios te eligió a vos. Es muy difícil despedirte aún. Volá alto. Fuiste una gran persona, siempre en nuestros corazones".