Chocó su auto contra un edificio en Recoleta y el vehículo se prendió fuego: un perro, el presunto culpable

Una presunta maniobra para evitar atropellar a un perro habría desencadenado un impactante accidente ocurrido durante la madrugada de este lunes en el barrio porteño de Recoleta, donde el conductor de un automóvil perdió el control del vehículo, terminó incrustado contra un edificio y, tras la colisión, el rodado se incendió.

El episodio tuvo lugar sobre la avenida Alvear al 1400, entre las calles Libertad y Parera. Las primeras alertas movilizaron a efectivos policiales, bomberos y personal del SAME, quienes acudieron al lugar tras ser informados de que un automóvil se estaba prendiendo fuego luego de haber protagonizado un fuerte choque.

De acuerdo con las fuentes del caso, el conductor, de 33 años, relató ante los agentes que un animal, presumiblemente un perro, se cruzó repentinamente en su trayectoria. Según explicó, intentó esquivarlo, pero la maniobra provocó que perdiera el dominio del vehículo.

El automóvil involucrado, un Renault Logan gris, salió de la calzada, se subió a la vereda y avanzó varios metros de manera descontrolada. En ese recorrido derribó distintos elementos urbanos, entre ellos bolardos de cemento, hasta impactar violentamente contra el frente de un inmueble.

Las consecuencias del choque quedaron reflejadas en la escena. Restos de rejas y otros elementos dañados permanecían esparcidos en el lugar, mientras que el vehículo exhibía importantes destrozos en gran parte de su estructura.

Los equipos de emergencia asistieron al automovilista, quien presentaba un cuadro compatible con latigazo cervical y lesiones faciales. Sin embargo, luego de recibir atención médica en el lugar, decidió no ser trasladado a ningún hospital.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad y dotaciones de Bomberos, que trabajaron para controlar el incendio y asegurar la zona.

Victoria Sánchez, titular de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal, ordenó iniciar actuaciones por averiguación de ilícito y practicarle un test de alcoholemia al conductor.

Mientras, agentes de la Policía de la Ciudad de la Comuna 1 Norte quedaron a cargo de las pericias destinadas a reconstruir la mecánica del hecho y determinar con precisión qué ocurrió antes del impacto.