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Domingo, 31 de mayo de 2026

Choque múltiple en La Florida: una persona resultó herida y fue trasladada al hospital

El accidente ocurrió en la intersección de las calles 844 y 874. Bomberos, SAME y efectivos policiales trabajaron en el lugar. Uno de los semáforos de la esquina sufrió daños como consecuencia del impacto.

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Un choque múltiple se registró durante la mañana de este domingo en la localidad de San Francisco Solano y dejó como saldo una persona herida que debió ser trasladada a un centro de salud.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles 844 y 874, del barrio La Florida, donde por causas que aún no fueron informadas oficialmente colisionaron varios vehículos. Tras recibir el alerta, una dotación de Bomberos Voluntarios se dirigió al lugar para asistir a los involucrados y coordinar las tareas de emergencia.

Al arribar, los rescatistas brindaron atención a una de las víctimas y dispusieron su traslado al Hospital de Solano. Mientras tanto, se aguardó la llegada de una ambulancia del SAME y de personal policial para reforzar el operativo.

Poco después se hicieron presentes profesionales del SAME, móviles de la Policía y una unidad de rescate de los Bomberos Voluntarios de La Florida, que colaboraron en la asistencia y en la seguridad de la zona.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los semáforos ubicados en la esquina resultó dañado. Personal de bomberos procedió a retirarlo para evitar riesgos y permitir el normal desarrollo de las tareas de peritaje y ordenamiento del tránsito.

Una vez finalizadas las labores de emergencia, los bomberos retomaron sus recorridas habituales y la Policía quedó a cargo de las actuaciones correspondientes, así como de los vehículos involucrados en el accidente.

Las circunstancias que originaron el choque continúan siendo materia de investigación. Hasta el momento no trascendió información oficial sobre la evolución de la persona herida.

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