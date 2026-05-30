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Sábado, 30 de mayo de 2026

Detuvieron a un joven en Bernal y secuestraron un chaleco antibalas, un arma y motos robadas

La investigación se inició tras una denuncia de la Secretaría de Seguridad de Quilmes sobre la presencia de un sospechoso armado en Villa Itatí. Hubo allanamientos simultáneos y el acusado quedó a disposición de la Justicia.

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Un joven de 19 años fue detenido en Bernal durante una serie de allanamientos realizados por fuerzas policiales en el marco de una investigación impulsada a partir de una denuncia de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes.

La causa se originó luego de que la cartera comunal alertara a la Justicia sobre la presencia de un sospechoso que merodeaba el barrio Villa Itatí utilizando un chaleco similar a los antibalas y presuntamente portando armas de fuego.

A partir de esa denuncia, personal del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Segunda de Bernal llevó adelante tareas de inteligencia que permitieron identificar los domicilios vinculados al investigado y solicitar las correspondientes órdenes de allanamiento.

El procedimiento principal se realizó en una vivienda ubicada en la intersección de Pampa y Levalle, donde fue detenido Alexis E. L., de 19 años. Durante el operativo se secuestró un chaleco antibalas negro sin numeración identificatoria, un revólver calibre 32 con municiones y tres teléfonos celulares.

Además, en el patio del inmueble los efectivos hallaron dos motocicletas sin patente. Tras verificar los números de motor y chasis, se constató que ambos rodados registraban pedidos de secuestro por robo emitidos durante el mes de mayo por dependencias policiales de Quilmes.

La Fiscalía N° 7 dispuso la detención del joven por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, mientras que la Fiscalía N° 5 también lo imputó por encubrimiento en relación con las motocicletas robadas.

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