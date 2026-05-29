Un vecino abatió a un delincuente en Quilmes y quedó libre por legítima defensa

Un presunto delincuente murió este viernes por la madrugada luego de ingresar junto a otro sospechoso a una vivienda ubicada en la zona de Alem al 500, en Quilmes, donde el propietario efectuó disparos para defenderse del asalto.

El hecho ocurrió cerca de las 4.20, cuando personal policial fue alertado sobre un posible robo en una finca ubicada en la intersección de Alem y Belgrano.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas constataron que dos hombres habían ingresado a la propiedad y que el dueño de la vivienda logró visualizarlos, efectuando disparos con los que abatió a uno de los sospechosos. El segundo delincuente logró escapar y es intensamente buscado.

Personal del SAME acudió al lugar y constató el fallecimiento del presunto ladrón, mientras que el propietario fue asistido por personal médico y se encontraba fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo del doctor Jorge Saizar, quien dispuso las actuaciones correspondientes y determinó que el dueño de la vivienda permanezca en libertad al considerar que actuó en legítima defensa.