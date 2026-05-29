"Las familias se endeudan para comer": duro mensaje de Mayra Mendoza contra Milei

La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, publicó un duro mensaje en sus redes sociales contra el presidente Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto social del ajuste.



A través de su cuenta oficial, la diputada provincial sostuvo que "las familias argentinas se endeudan para comer" mientras el FMI "le pide a Milei aumentarles los impuestos a los trabajadores". En ese sentido, afirmó que el organismo internacional "condiciona a los gobiernos impidiendo la justicia social".

Mendoza también criticó la situación salarial y las medidas económicas impulsadas por la administración libertaria. "Los salarios no dan más y solo se les ocurre seguir reduciéndolos", expresó, y apuntó contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la baja de retenciones, al considerar que benefician a "los únicos sectores que están ganando".

Según la intendenta en uso de licencia, estas decisiones representan "una transferencia de ingresos sin precedentes", en detrimento de los trabajadores y sectores medios.

En el tramo final de su publicación, la dirigente llamó a construir "una alternativa que se atreva a gobernar sin el condicionamiento del FMI" y reivindicó las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que durante esos gobiernos "volvió a ser posible plantearse una política a favor de los trabajadores y trabajadoras".