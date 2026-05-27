Mayra Mendoza y Eva Mieri recorrieron nuevas obras de pavimento en Solano y entregaron árboles nativos









La diputada provincial Mayra Mendoza y la jefa comunal interina Eva Mieri recorrieron este miércoles las nuevas obras de pavimentación realizadas en San Francisco Solano, en el marco de un proyecto financiado íntegramente con recursos municipales.

Durante la actividad, Mayra destacó la continuidad del proyecto de gestión iniciado en 2019 y remarcó la importancia de la obra pública para mejorar la calidad de vida de los vecinos. "Esto lo estamos haciendo con la Tasa Municipal, con la contribución de los vecinos de Quilmes", señaló.

Por su parte, Eva Mieri subrayó el compromiso de la gestión local con los barrios del distrito y afirmó que "la gestión municipal hace lo imposible para poder avanzar en darle dignidad a nuestros barrios".

La obra correspondió a una ampliación del proyecto original, que contemplaba 14 cuadras asfaltadas y al que posteriormente se le sumaron otras siete. Además del pavimento, se realizaron trabajos hidráulicos complementarios como construcción de sumideros, cañerías de enlace y cámaras de inspección.

Vecinos y vecinas expresaron su satisfacción por la llegada del asfalto al barrio, una mejora largamente esperada por la comunidad.