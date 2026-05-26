Mundial 2026: posibles controles sanitarios y alertas por ébola

A poco menos de un mes del Mundial 2026, la organización de la Copa del Mundo ya enfrenta un nuevo desafío fuera de las canchas: el control sanitario internacional. En las últimas semanas, distintos organismos comenzaron a reforzar protocolos de prevención ante posibles riesgos epidemiológicos, mientras crece la atención mundial por nuevos brotes de ébola detectados en África central.

Aunque no existe una alerta específica contra el Mundial ni restricciones anunciadas oficialmente por FIFA, autoridades sanitarias de Estados Unidos, México y Canadá ya trabajan en medidas especiales para monitorear la llegada de millones de personas durante el torneo.

La preocupación no pasa únicamente por el ébola. El Mundial 2026 será el más grande de la historia:

tendrá 48 selecciones,

se jugará en tres países,

y movilizará a millones de hinchas entre aeropuertos, ciudades y fronteras.





Ese escenario obliga a coordinar controles sanitarios y migratorios inéditos para una Copa del Mundo.

Según trascendió, entre las medidas que podrían aplicarse aparecen:

monitoreo epidemiológico en aeropuertos,

controles médicos preventivos,

formularios sanitarios,

y protocolos de aislamiento rápido ante casos sospechosos.





Estados Unidos ya tiene antecedentes recientes de controles especiales para viajeros provenientes de regiones afectadas por enfermedades infecciosas, y algunos expertos creen que podrían reforzarse durante el Mundial.

Desde FIFA aseguran que el organismo trabaja junto a autoridades locales y organismos internacionales de salud para garantizar la seguridad del torneo. Después de la experiencia del COVID-19 en Qatar 2022, la entidad mantiene activos planes de contingencia para eventos masivos.

Por ahora no existen restricciones confirmadas para los hinchas que viajen al Mundial 2026, pero el tema sanitario ya comenzó a instalarse como una de las principales preocupaciones alrededor del torneo.

Mientras millones de fanáticos empiezan a planificar viajes y entradas, la organización también se prepara para enfrentar un desafío silencioso: controlar el mayor movimiento internacional de personas que tendrá el fútbol en toda su historia.