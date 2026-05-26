Berazategui: estaba borracho y atropelló a un policía para evitar un control

Un comerciante de 53 años fue detenido luego de protagonizar un violento episodio sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, donde atropelló a un efectivo de la Policía Vial mientras intentaba escapar de un control de tránsito. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 25 de mayo, a la altura del kilómetro 17,5, en Berazategui.

Según informaron fuentes policiales, el conductor circulaba con 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre cuando divisó las luces de un operativo vial montado en el marco del dispositivo "Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo", implementado para reforzar los controles durante el feriado patrio.

En ese contexto, dos efectivos de la Policía Vial bonaerense, el sargento Matías Ezequiel Segovia y el oficial Jorge Luis Cabrera, se encontraban sobre la banquina a bordo de motos de seguridad vial cuando el conductor de una Ford Maverick, aceleró para evitar el retén.

La maniobra terminó de manera dramática: el hombre perdió el control de la camioneta y embistió al sargento Segovia, quien sufrió politraumatismos como consecuencia del impacto. El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde permanecía consciente y fuera de peligro.

Testigos que transitaban por la autopista declararon ante la policía que la camioneta venía realizando maniobras peligrosas desde varios kilómetros antes del control, situación que ya había generado preocupación entre otros automovilistas.