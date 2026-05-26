"Jornada de ollas vacías": organizaciones se movilizan en Quilmes

Diversas organizaciones sociales convocaron a una Jornada de Ollas Vacías para visibilizar y denunciar la crisis social y económica que atraviesan amplios sectores de la población a raíz de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

A través de un comunicado, los movimientos expresaron su "repudio al ajuste brutal" que impacta sobre trabajadores, jubilados, cooperativistas, pequeños comerciantes y sectores populares, mientras "se favorece a los grupos económicos concentrados". En ese marco, advirtieron sobre el aumento sostenido de los precios de los alimentos, los tarifazos y la pérdida del poder adquisitivo, factores que consideran determinantes en el crecimiento de la pobreza y la precarización social.

Las organizaciones también denunciaron los despidos en organismos públicos y empresas privadas, así como el cierre de pequeñas y medianas empresas. "Cada fábrica, comercio o emprendimiento que baja sus persianas deja familias enteras sin sustento y profundiza la crisis en nuestros barrios", señalaron.

Otro de los puntos cuestionados fue la suspensión y el desmantelamiento de programas sociales y laborales, entre ellos "Volver al Trabajo", cuya interrupción -según sostuvieron- deja a miles de personas sin herramientas básicas para afrontar la emergencia económica. En ese sentido, consideraron que la eliminación de estas políticas representa "un abandono total del Estado hacia los sectores más vulnerables".

Además, las organizaciones alertaron sobre el crecimiento del consumo problemático de drogas en barrios populares, una problemática que vincularon con la falta de empleo, oportunidades y políticas públicas de contención y prevención. "Mientras se recortan programas sociales y comunitarios, miles de familias quedan solas enfrentando situaciones cada vez más difíciles", remarcaron.

La Jornada de Ollas Vacías busca simbolizar "el hambre, la angustia y el abandono" que atraviesan miles de familias argentinas. "No podemos aceptar que en un país con enormes riquezas haya familias que no puedan garantizar un plato de comida, trabajadores despedidos y jóvenes empujados a la exclusión y al consumo por falta de futuro", concluyeron desde la convocatoria.