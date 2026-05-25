Se hizo pasar por "trapito", entró a tomar un café y terminó robando una cafetería

Momentos de tensión se vivieron este lunes por la mañana en una cafetería de Quilmes Centro, cuando un delincuente ingresó haciéndose pasar por cliente y terminó concretando un robo a plena luz del día.

El hecho ocurrió en "Paca, café de especialidad", ubicado en Alvear 725. Según relataron desde el comercio, el hombre había sido visto previamente merodeando la cuadra con elementos típicos de los cuidacoches, aunque vecinos y comerciantes aseguraron que no es habitual de la zona.

Cerca de las 10:20 ingresó al local, pidió un café y permaneció algunos minutos dentro del negocio. Sin embargo, antes de retirarse sorprendió a la empleada y le advirtió: "Te voy a robar".

Ante la amenaza, la trabajadora se dirigió rápidamente hacia el fondo del local para activar la alarma. En esos segundos, el delincuente aprovechó para tomar una notebook y dinero en efectivo.

Además del robo, provocó destrozos dentro del comercio: arrancó cables y rompió el frasco de las propinas antes de escapar.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local. Desde la cafetería pidieron difusión de las imágenes para intentar identificar al autor del hecho y alertar a otros comerciantes de la zona.

"Entró con total tranquilidad y a cara descubierta", señalaron desde el comercio tras el violento episodio.