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Lunes, 25 de mayo de 2026

El Municipio finalizó 21 cuadras de pavimento en dos barrios de Solano

Los trabajos se llevaron adelante en los barrios 1° de Mayo y Monteverde.

Redacción FMQ

La Municipalidad de Quilmes finalizó una importante obra de pavimentación en los barrios 1° de Mayo y Monteverde, en San Francisco Solano, donde se completaron un total de 21 cuadras asfaltadas que mejorarán de manera significativa la vida cotidiana de las y los vecinos de la zona.

Los trabajos forman parte del plan de infraestructura urbana que impulsa la Comuna con el objetivo de optimizar la circulación vehicular, facilitar el acceso a los barrios y brindar una mayor seguridad para quienes transitan diariamente por el lugar. Además, las nuevas calles pavimentadas permitirán una mejor conectividad y favorecerán el ingreso de servicios esenciales.

Desde el Municipio destacaron que estas obras representan una transformación histórica para ambos barrios, ya que responden a un reclamo de larga data de la comunidad y generan un impacto directo en la calidad de vida de las familias.

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