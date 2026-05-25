Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 25 de mayo

Este lunes en la Ciudad y sus alrededores se presentará con neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados, con viento del norte.

El martes se mantendrá la neblina matinal, en tanto que el termómetro irá de los 11 a los 17 grados, con viento del sureste.

El miércoles la mínima será de 11 grados, la máxima de 16 grados, con niebla por la mañana y cielo nublado el resto de la jornada. No se esperan lluvias.