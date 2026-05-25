Clima de hoy, lunes 25 de mayo: jornada fresca, parcialmente nublada y con buen tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 25 de mayo se espera una jornada con un ambiente fresco, un cielo algo a parcialmente nublado y buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La jornada arrancará con un ambiente fresco a templado, con cielo algo a parcialmente cubierto. Se espera un aumento de la nubosidad. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima llegará hasta los 17°C.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió cómo estará el clima durante las próximas jornadas (Imagen captura vídeo).

A su vez, el organismo confirmó que a lo largo de esta jornada no hay alertas meteorológicas por fenómenos atípicos en el territorio nacional.

por su parte, el martes se espera una jornada fresca, con fuertes ráfagas de viento y con cielo parcialmente nublado. La mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 17 grados.

Por último, el miércoles iniciará con un ambiente frío a templado, ventoso, con cielo algo nublado y buen tiempo. La temperatura rondará entre 11°C y 16°C.