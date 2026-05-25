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Lunes, 25 de mayo de 2026

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Clima de hoy, lunes 25 de mayo: jornada fresca, parcialmente nublada y con buen tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se espera una nueva jornada con temperaturas frescas y con buenas condiciones climáticas. Conocé los detalles en la siguiente nota.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 25 de mayo se espera una jornada con un ambiente fresco, un cielo algo a parcialmente nublado y buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La jornada arrancará con un ambiente fresco a templado, con cielo algo a parcialmente cubierto. Se espera un aumento de la nubosidad. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima llegará hasta los 17°C.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió cómo estará el clima durante las próximas jornadas (Imagen captura vídeo).
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió cómo estará el clima durante las próximas jornadas (Imagen captura vídeo).

A su vez, el organismo confirmó que a lo largo de esta jornada no hay alertas meteorológicas por fenómenos atípicos en el territorio nacional.

por su parte, el martes se espera una jornada fresca, con fuertes ráfagas de viento y con cielo parcialmente nublado. La mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 17 grados.

Por último, el miércoles iniciará con un ambiente frío a templado, ventoso, con cielo algo nublado y buen tiempo. La temperatura rondará entre 11°C y 16°C

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