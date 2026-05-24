Locro criollo: la receta tradicional que requiere muy pocos pasos

El locro es una comida que con los años se transformó en sinónimo de patria y tradición, y si bien su preparación puede parecer compleja, no se requiere ser un experto para disfrutarlo este lunes, para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Se trata de un guiso espeso que combina maíz, porotos y embutidos, que tiene su origen en la región andina. Los pueblos originarios del noroeste argentino, Bolivia y Perú lo preparaban, pero cada población fue adaptándolo para armar sus propias versiones.

Aquellos interesados en poner a prueba sus conocimientos gastronómicos y realizar un plato de locro deberán poner en remojo el maíz blanco y los porotos desde la noche anterior a prepararlo para que tomen mucho más sabor.

Ingredientes

250g de maíz blanco partido.

150 g de porotos.

300 g de zapallo anco o criollo (en cubos).

250 g de roast beef.

1 chorizo colorado o salchicha parrillera.

1 cebolla.

2 dientes de ajo 1 cucharada de pimentón.

Sal y pimienta a gusto.

1 litro y medio de agua.

Preparación

Colocar en una olla grande un litro y medio de agua donde se hervirá junto con el maíz y los porotos remojados de la noche anterior. Este procedimiento debe llevar aproximadamente 30 minutos.

Luego, hay que incorporar el roast beef cortado en cubos y el chorizo colorado en rodajas a la preparación. Tras estos pasos sumar el zapallo y dejarlo cocinar hasta que se desarme lo que le dará una cremosidad única.

El locro es uno de los platos más elegidos para las fechas patrias.

A continuación, hay que picar una cebolla y ponerla a sofreír en una sartén aparte junto con los ajos, una vez que se haya realizado este procedimiento, sumarlo a la olla con el pimentón, la sal y la pimienta. Dejarlo cocinar a fuego bajo como mínimo durante una hora y revolver de vez en cuando.

Para darle un toque final al plato se puede sumar una salsa picante que lleva muy poco tiempo de preparación. Requiere sofreír cebolla de verdeo con aceite, pimentón y ají molido. Este acompañamiento puede colocarse por encima del plato.