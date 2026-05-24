Feriado del lunes 25 de Mayo: detalles del cronograma de servicios públicos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó el cronograma de servicios públicos dispuesto para este lunes 25 de mayo, en el marco del feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo.

El esquema contempla el mantenimiento de las áreas críticas de salud y seguridad, modificaciones en el transporte y la apertura de diversos espacios culturales porteños.

En el sistema de salud, los hospitales mantendrán activas sus guardias y áreas críticas las 24 horas.

Por el contrario, los consultorios externos, los vacunatorios, los CeSACs y los Centros de Diagnóstico Porteños no brindarán atención. En cuanto a la higiene urbana, el servicio de recolección de residuos funcionará de manera habitual.

Estacionamiento y transporte público

Los conductores podrán estacionar sobre las avenidas y calles donde habitualmente está prohibido los días hábiles de 7 a 21, y el estacionamiento medido no tendrá vigencia.

No obstante, se mantiene la prohibición las 24 horas en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y carriles paralelos a las ciclovías.

Los peajes operarán con normalidad, adoptando el horario pico de fin de semana (de 11 a 15 hacia Provincia y de 17 a 21 hacia el Centro).

Por su parte, las líneas de subtes y premetro funcionarán en el horario especial de 8 a 22. El sistema de Ecobici estará disponible únicamente para los usuarios que cuenten con pases intensivos (mensual), recreativos o turísticos (viaje único y diario).

Dependencias oficiales y espacios recreativos

Las escuelas, sedes comunales, las siete plantas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la Dirección General de Infracciones y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) permanecerán cerradas.

El Registro Civil tampoco abrirá sus puertas, garantizando únicamente una guardia de defunciones entre las 8 y las 12. En los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el Crematorio de la Ciudad, las inhumaciones se realizarán de 7.30 a 14.

Finalmente, el Ecoparque, el Planetario, la Torre Monumental y las reservas ecológicas de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano permanecerán abiertos, mientras que el Jardín Botánico Carlos Thays estará cerrado.

Los museos porteños y los teatros dependientes del Ejecutivo local, como el Teatro Colón, la Usina del Arte y el Centro Cultural Recoleta, mantendrán sus puertas abiertas para recibir al público.