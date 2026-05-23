Clima en Buenos Aires: ¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo de mayo y qué día vuelve el frío polar?

Para quienes deseen realizar planes al aire libre durante el fin de semana largo de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó buenas noticias en su pronóstico.

Con la llegada del feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, se prevén condiciones de tiempo sumamente estables, caracterizadas por la ausencia total de precipitaciones y tardes templadas.

El sábado 23, domingo 24 y lunes 25, el cielo tendrá nubosidad variable, alternando momentos de sol pleno con intervalos mayormente nublados, pero con un 0% de probabilidades de lluvias.

Este panorama de estabilidad climática ofrecerá un alivio térmico transitorio antes de que vuelvan las corrientes de aire polar. No obstante, el contraste térmico entre las primeras horas de la mañana y la caída del sol se hará sentir con fuerza en las zonas periféricas.

El pronóstico del fin de semana: jornadas agradables y tardes templadas





El fin de semana se presenta con características meteorológicas muy favorables en toda la región metropolitana. El desglose para este sábado y el domingo anticipa:

Sábado 23 : la jornada arrancó con niebla y neblina durante la mañana, dando paso a una tarde con nubosidad variable y un cielo parcialmente soleado. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados , mientras que la mínima fue de 10 grados , acompañada por vientos leves del sector sudoeste.

Domingo 24: el día mantendrá la tendencia de estabilidad con un cielo mayormente nublado en las primeras horas, despejándose de forma gradual hacia la tarde. La máxima será de 16 grados y la mínima de 11, con vientos del sector sur y sudoeste que mantendrán la atmósfera fresca pero agradable.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

¿Cómo estará el tiempo el feriado del lunes 25 de mayo?

Para el lunes 25 de mayo se espera un ambiente templado y condiciones óptimas en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El cielo se presentará parcialmente nublado tanto en la mañana como en el tramo vespertino, sin riesgo alguno de tormentas. El viento rotará de forma leve hacia el sector sur, permitiendo que la temperatura máxima escale hasta los 18 grados, consolidando la tarde más cálida de los últimos días, mientras que la mínima se fijará en los 12 grados.

Pronóstico extendido: quiebre térmico y el regreso del frío a mitad de semana

A partir del martes, el regreso a la actividad laboral marcará también el inicio de una transición climática. Aunque las lluvias se mantendrán al margen, la rotación de los vientos y el ingreso de una masa de aire más fría alterarán las marcas térmicas de forma progresiva.

El martes 26, el cielo se presentará completamente despejado y a pleno sol durante toda la jornada. Sin embargo, el ingreso de ráfagas desde el sector noreste iniciará el descenso general.

La máxima se posicionará en los 17 grados y la mínima se ubicará en 10. El miércoles 27 será el día más frío de la semana corta, ya que el ingreso de un frente frío polar hará desplomar la temperatura nocturna, registrando una mínima de apenas 8 grados durante las primeras horas de la mañana.

La tarde continuará con cielo algo nublado y una máxima que no superará los 17 grados, bajo la influencia de vientos del sudoeste y del sur.

El jueves 28 se prevé una jornada con cielo mayormente nublado y vientos moderados provenientes del sudoeste. A pesar de la densa cobertura de nubes, el termómetro registrará un leve repunte térmico, registrando una máxima de 18 y una mínima de 12 grados.

El viernes 29, el cierre de la semana corta llegará con excelentes condiciones de tiempo. Con vientos rotando desde el oeste hacia el noreste, la atmósfera experimentará una recuperación notable, llevando la temperatura máxima hasta los 19 grados, mientras que la mínima se acomodará en los 10.