Pronóstico extendido para el "finde" largo: ¿Cómo estará el próximo sábado, domingo y lunes?

El tan esperado fin de semana largo, por el 25 de Mayo, ya está aquí y, para muchos, la gran pregunta es si el clima acompañará las actividades al aire libre o si habrá que activar los planes bajo techo.



De esta manera, las condiciones de transición otoñal se harán notar con el paso de las horas, obligando a tener a mano tanto el abrigo como el paraguas.

A continuación, el panorama detallado día por día para que organices tus jornadas de descanso:

El cronograma del tiempo, día por día





SÁBADO: Humedad en aumento y desmejora hacia la nocheMínima: 10°C | Máxima: 15°C

La primera jornada del fin de semana largo arrancará con cielo parcialmente nublado y una fuerte presencia de humedad en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar bancos de niebla en zonas suburbanas.

Con el correr de las horas, el viento norte aportará un ambiente templado por la tarde, alcanzando la máxima.

Sin embargo, hacia el final del día la nubosidad irá en aumento, dejando condiciones inestables y una probabilidad creciente de lloviznas aisladas durante la madrugada.

DOMINGO: El día más crítico con lluvias y tormentas aisladasMínima: 10°C | Máxima: 16°C

Será la jornada más inestable del período. El ingreso de un frente frío interactuará con la masa de aire húmedo, provocando lluvias y tormentas de variada intensidad, especialmente entre la mañana y la tarde. Las marcas térmicas sufrirán un leve descenso debido a la falta de sol y las precipitaciones, estancándose en los 16°C.

Se recomienda a los conductores extremar las precauciones por calzadas resbaladizas y visibilidad reducida. Hacia la noche, el viento rotará al sector sudoeste, marcando el inicio de la mejora.

LUNES: Ventoso, despejado y con marcado descenso térmicoMínima: 12°C | Máxima: 18°C

El cierre del fin de semana largo traerá el verdadero aire otoñal. El viento del sudoeste limpiará el cielo por completo desde las primeras horas, garantizando una jornada a pleno sol pero notablemente más fría.

La mínima perforará la barrera de los dos dígitos, ubicándose en torno a los 12°C, mientras que la máxima apenas rozará los 18°C debido al efecto del viento constante. Un día ideal para camperas abrigadas y paseos de tarde aprovechando la radiación solar.