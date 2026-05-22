Fin de semana "XL" agradable en Buenos Aires: cuál será el día con mejor clima, según el pronóstico

Con la llegada del último fin de semana de mayo, muchos ya organizan salidas, viajes y reuniones. En ese contexto, el pronóstico anticipó cómo estará el clima en Buenos Aires durante los próximos días y si las condiciones ayudarán con los planes.

Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que para este viernes 22 anticipó una jornada fresca y mayormente nublada en Buenos Aires, con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 13 grados.

Sin embargo, el panorama cambia durante el fin de semana largo y el feriado del lunes por el Día de la Revolución de Mayo. Según el organismo, se esperan jornadas más agradables, con algunas nubes, presencia de sol y sin lluvias previstas.

Además, uno de los días tendría una máxima cercana a los 18 grados, lo que traerá un clima más templado después de varias jornadas frescas.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo estará el clima durante el fin de semana largo





Sábado 23 de mayo

El sábado se presentará con cielo mayormente nublado en Buenos Aires, según el pronóstico del SMN. La temperatura mínima será de 11 grados, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 15 grados.

Además, se esperan vientos leves de entre 7 y 12 kilómetros por hora, provenientes del noreste y del este. No hay probabilidades de lluvia para esa jornada.

Domingo 24

Para el domingo, el clima seguirá estable y sin precipitaciones. El SMN anticipó un día algo más agradable, con una mínima de 10 grados y una máxima que llegará a los 16 grados durante la tarde.

En cuanto al viento, mantendrá una intensidad similar a la del sábado, con ráfagas leves desde el noreste.

Pronóstico del tiempo para el sábado y domingo (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Lunes 25

El mejor día del fin de semana largo será el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo. Aunque la mañana arrancará fresca, con 12 grados de mínima, hacia la tarde el termómetro podría tocar los 18 grados.

Con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas más templadas, la jornada aparece como ideal para quienes tengan planes al aire libre o reuniones para cerrar el "finde XL".

Clima para el feriado del 25 de mayo en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los días son cada vez más cortos a medida que se acerca el invierno. Según informó el sitio Meteored, durante los próximos días el sol comenzará a ponerse cerca de las 17.54, por lo que después de ese horario el descenso de temperatura se hará sentir más rápido.