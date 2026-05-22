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Viernes, 22 de mayo de 2026

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CLIMA

Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por frío extremo en cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante esta jornada hay alerta por bajas temperaturas que afectarán a algunas zonas del país. Conocé los detalles, en la nota.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 22 de mayo una alerta nivel amarilla por frío extremo que afectará a cuatro provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó en las últimas una alerta amarilla por frío extremo para Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes

Hay alerta amarilla por frío extremo en algunas provincias (Imagen captura).
Hay alerta amarilla por frío extremo en algunas provincias (Imagen captura).

En esa línea, indicaron que algunos puntos de esas provincias la temperatura mínima podría alcanzar los 0°C, mientras que la máxima no superaría los 15 grados. Además, podrían darse ráfagas de viento de forma aislada de hasta 40 kilómetros por hora.

 El SMN indicó que estas condiciones pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas o personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas. 

Ante esto, el organismo compartió una serie de recomendaciones como evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana, generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.), mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, No fumar en ambientes cerrados.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves se espera una jornada con cielo mayormente nublado y con un ambiente frío a fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 13°C.

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