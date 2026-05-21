Frío polar en Buenos Aires: ¿Qué va a pasar el fin de semana largo?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para dejar atrás el período de frío persistente que "congeló" las primeras horas de la semana. De acuerdo con los últimos datos del organismo oficial, el fin de semana largo por la conmemoración del feriado del 25 de Mayo traerá un alivio meteorológico progresivo.

Si bien las mañanas continuarán presentándose frescas, las tardes ofrecerán confort térmico, ideal para organizar escapadas o paseos recreativos sin preocuparse por la inestabilidad.

El inicio del fin de semana largo, de menor a mayor

El viernes 22 de mayo marcará la antesala del cambio con una jornada todavía fresca y con nubosidad flotante, funcionando como el último escalón del ambiente puramente invernal. El termómetro registrará una mínima de 7 grados durante la mañana y una máxima que rozará los 13 grados por la tarde, bajo un cielo parcialmente nublado que permitirá algunos claros de sol hacia las horas vespertinas.

El sábado 23 de mayo el sol ganará terreno y el inicio formal del descanso extendido mostrará el principio del repunte térmico gracias a una menor influencia del aire polar en superficie. Para este día se prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 15 grados con un cielo algo nublado, consolidándose como una buena opción para salir manteniendo el abrigo a mano.

Las jornadas clave para disfrutar al aire libre

El domingo 24 de mayo presentará un ambiente templado y agradable donde las condiciones meteorológicas se vuelven óptimas para cualquier tipo de actividad recreativa. Se registrará una mínima de 11 grados que dará paso a una tarde muy agradable con una máxima de 16 grados, acompañada por un cielo parcialmente nublado con vientos leves y sin ningún tipo de alerta por precipitaciones.

Cómo estará el clima desde el fin de semana largo hacia los días posteriores, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El lunes 25 de mayo se coronará como el día más cálido del período y el momento cumbre de la semana en términos de temperatura, ideal para compartir el clásico locro o salir a recorrer la ciudad. La jornada iniciará con una mínima moderada de 12 grados y alcanzará un pico máximo de 19 grados durante la tarde, mientras que el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, disipando por completo el ambiente gélido de los días previos.

El panorama meteorológico postfestejos

El martes 26 de mayo ofrecerá una continuidad de las buenas condiciones debido a que el regreso a la rutina laboral no romperá el patrón de estabilidad que se instaló en Buenos Aires. El aire fresco otoñal se reacomodará sin generar cambios bruscos, manteniendo los valores previos con una mínima de 12 grados y una temperatura máxima que volverá a tocar los 19 grados en una jornada agradable con cielo algo nublado.

El miércoles 27 de mayo comenzará un descenso paulatino hacia la mitad de la semana, donde las marcas térmicas mostrarán un sutil reajuste para volver a valores un poco más contenidos, pero sin perder la templanza diurna. La mínima se ubicará en torno a los 13 grados, mientras que la máxima registrará una leve disminución para posicionarse en los 18 grados, bajo un panorama de intervalos nubosos durante todo el día y vientos moderados provenientes del sector este.