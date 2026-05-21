Cambios por el régimen de Zona Fría: quiénes perderían subsidios al gas y cómo aumentarían las tarifas

El proyecto oficialista para reducir el subsidio de gas en el régimen de Zona Fría obtuvo media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados y prevé limitar el beneficio sólo a puntos del país con clima extremo y hogares vulnerables.

El esquema establece tarifas diferenciales para regiones en donde las temperaturas obligan a un mayor consumo para calefacción.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

El Gobierno de Javier Milei argumenta que, de convertirse en ley la iniciativa en el Senado, se producirá un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.

El esquema demanda transferencias del Tesoro Nacional debido a que, según aduce la administración libertaria, el fondo fiduciario nutrido por un recargo del 7,5% sobre el gas resulta insuficiente para cubrir los subsidios otorgados.

Este régimen de subsidios fue creado en 2002 a través de la ley 25.565 y, en un comienzo, contemplaba descuentos en las tarifas del gas sólo para los usuarios de la región patagónica, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

En 2021, mediante la ley 27.637, se amplió su alcance al incluir a 90 municipios bonaerense, además de algunas comunas del centro del país y de Cuyo.

Los descuentos van de 30% al 50%, según la región, y están vigentes hasta finales de 2031.

La iniciativa retrotrae la cobertura geográfica del beneficio a las áreas contempladas antes de la reforma de 2021.

¿Cuál sería el impacto tarifario si se sancionara la reforma?

Si se sancionara la reforma del régimen impulsada por el oficialismo, podría duplicarse el costo de la factura en usuarios actualmente beneficiados por el esquema.

En Bahía Blanca, por caso, un hogar con consumo promedio de 118 m³ mensuales registraría un aumento en la factura de $19.945 a $39.890, lo que representaría un salto del 100%.