Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 20 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
AJUSTE

Diputados aprobó el nuevo régimen de Zonas Frías: en dónde se recortan subsidios al gas

El oficialismo logró varias victorias en el Congreso este miércoles. Uno de ellos es el ajuste sobre este subisidio. Qué lugares no quedan más contemplados.

En una extensa sesión, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el cambio en el régimen de Zonas Frías.

 Se trata de un recorte de subsidios al gas natural por Zonas Frías que permitirá un ahorro fiscal de casi $300 mil millones, de acuerdo a lo que asegura el Gobierno.

Qué cambia el nuevo régimen

El régimen con la nueva iniciativa restringe la cobertura por Zona Fríala Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, que quedan con una cobertura del subsidio de hasta el 50%.

Por su parte, se excluyen a aquellos distritos que entraron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

No entrarán más en el régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

La iniciativa elimina el criterio geográfico para provincias de zonas templadas e intermedias y lo cambia por un sistema focalizado únicamente en hogares que acrediten ingresos iguales o inferiores a 3 canastas básicas totales para un "hogar 2" según el INDEC, lo que serían $ 4,4 millones (considerando la canasta básica para hogares de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores).

Esta nota habla de:
1
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

5
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

Últimas noticias de Diputados