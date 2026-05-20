Diputados aprobó el nuevo régimen de Zonas Frías: en dónde se recortan subsidios al gas

En una extensa sesión, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el cambio en el régimen de Zonas Frías.

Se trata de un recorte de subsidios al gas natural por Zonas Frías que permitirá un ahorro fiscal de casi $300 mil millones, de acuerdo a lo que asegura el Gobierno.

Qué cambia el nuevo régimen

El régimen con la nueva iniciativa restringe la cobertura por Zona Fría a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, que quedan con una cobertura del subsidio de hasta el 50%.

Por su parte, se excluyen a aquellos distritos que entraron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

No entrarán más en el régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

La iniciativa elimina el criterio geográfico para provincias de zonas templadas e intermedias y lo cambia por un sistema focalizado únicamente en hogares que acrediten ingresos iguales o inferiores a 3 canastas básicas totales para un "hogar 2" según el INDEC, lo que serían $ 4,4 millones (considerando la canasta básica para hogares de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores).